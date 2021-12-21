  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Генпродюсер Шустера: Відео про день народження Савіка в ЗМІ злив Офіс президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку Єлізарова, час публікації журналістами розслідування про святкування дня народження Шустера був обраний невипадково - Генпродюсер Шустера: Відео про день народження Савіка в ЗМІ злив Офіс президента
    На думку Єлізарова, час публікації журналістами розслідування про святкування дня народження Шустера був обраний невипадково
    фото з відкритих джерел

    «Ми за законне розслідування, тому звернулися до поліції»

    Відеозапис зі святкування дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі «Українській правді» надав Офіс президента для вирішення власних задач. Влада намагалася надати цій зустрічі політичний підтекст. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

    Медійник додав, що розслідування журналістів про святкування дня народження Савіка було викладене синхронно з виступом президента, який казав, що в Україні планується державний переворот.

    «От і знайшли «путчистів» в Литві. СБУ, думаю, і сама «охреніла» з приводу слів про переворот і екстрено почала за два дні після виступу президента заводити кримінальні справи щодо цього факту», – пояснив Єлізаров.

    Продюсер додав, що вважає дії української влади переслідуванням опонентів.

    «Насправді, там нічого політичного не було, а була поїздка з Савіком «по місцях історичної слави» (Шустер народився в Литві, – «Главком»). Ми кожного року так збираємось. День народження Савіка – це наше корпоративне свято», – наголосив Єлізаров, додавши, що вони вже звернулися до поліції, бо хочуть з’ясувати, звідки саме з’явилися вищезгадані відеозаписи.

    Нагадаємо, нещодавно журналісти оприлюднили розслідування, де вказувалося, що олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки, за версією ЗМІ, – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

    26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Єлізаров: Ця влада хоче зробити журналістику такою, як у Росії
    Теги: Савік Шустер переворот Українська правда розслідування влада Офіс президента Павло Єлізаров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генпродюсер Шустера: Відео про день народження Савіка в ЗМІ злив Офіс президента