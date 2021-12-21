Генпродюсер Шустера: Відео про день народження Савіка в ЗМІ злив Офіс президента

На думку Єлізарова, час публікації журналістами розслідування про святкування дня народження Шустера був обраний невипадково

«Ми за законне розслідування, тому звернулися до поліції»

Відеозапис зі святкування дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі «Українській правді» надав Офіс президента для вирішення власних задач. Влада намагалася надати цій зустрічі політичний підтекст. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

Медійник додав, що розслідування журналістів про святкування дня народження Савіка було викладене синхронно з виступом президента, який казав, що в Україні планується державний переворот.

«От і знайшли «путчистів» в Литві. СБУ, думаю, і сама «охреніла» з приводу слів про переворот і екстрено почала за два дні після виступу президента заводити кримінальні справи щодо цього факту», – пояснив Єлізаров.

Продюсер додав, що вважає дії української влади переслідуванням опонентів.

«Насправді, там нічого політичного не було, а була поїздка з Савіком «по місцях історичної слави» (Шустер народився в Литві, – «Главком»). Ми кожного року так збираємось. День народження Савіка – це наше корпоративне свято», – наголосив Єлізаров, додавши, що вони вже звернулися до поліції, бо хочуть з’ясувати, звідки саме з’явилися вищезгадані відеозаписи.

Нагадаємо, нещодавно журналісти оприлюднили розслідування, де вказувалося, що олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки, за версією ЗМІ, – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.