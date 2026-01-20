На Одещині зʼявиться потужний вітропарк: укладено угоду

Компанії Notus Energy та Horizon Capital домовилися про фінансування спільного проєкту з будівництва вітропарку в Одеській області

Договір було підписано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Німецька енергетична компанія Notus Energy та американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital офіційно домовилися про фінансування спільного проєкту. Мова про будівництво вітрової електростанції потужністю 124 МВт в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Відповідну угоду було укладено під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Також Horizon Capital оголосила про початкове закриття свого фонду Horizon Capital Catalyst Fund, який орієнтовано на реконструкцію.

Horizon Capital успішно запустив Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), спрямований на підтримку відновлення та реконструкції ключових секторів української економіки. На першому етапі фонд акумулював 152 млн євро. Проєкт планує залучити загалом 300 млн євро (наразі виконано понад 50% плану).

Фонд зосереджується на секторах, критично важливих для відбудови країни та таких, що потребують значних інвестицій приватного капіталу: енергетика, цифрова інфраструктура та будівництво.

Наразі фонд разом з оголошенням першого закриття завершив структурування першої інвестиції – будівництво вітропарку в Одеській області, який був розроблений німецькою енергетичною компанією та девелопером Notus Energy.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

