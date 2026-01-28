Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків

Розмір підтримки становить від 100 тис. до 300 тис. грн

В Україні стартує програма «СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн на закупівлю обладнання для автономного живлення. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає «Главком».

«За надані державою кошти можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі. Люди самі обирають, що саме їм потрібно і в кого купувати. Все онлайн. Без паперів і черг. З чіткими строками ухвалення рішень», – йдеться у повідомленні.

На першому етапі програма розповсюджується на Київ та Київську область.

Розмір підтримки становить від 100 тис. до 300 тис. грн, залежно від поверховості будинку та кількості під'їздів. Після ухвалення рішення кошти перераховуються протягом 48 годин.

Подати заявку можна буде найближчим часом за посиланням. Зокрема, за словами Юлії Свириденко, її подати можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію».

З усіх питань працює урядова гаряча лінія 1545.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. «Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», – йдеться у повідомленні Свириденко.