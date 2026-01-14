Стало відомо, скільки міні-ТЕЦ у Києві вже працює і коли запустять решту

У Києві вже працюють перші когенераційні установки із захистом другого рівня

У Києві вже зведено п’ять сучасних когенераційних установок загальною потужністю 66 МВт, які мають посилити стійкість енергосистеми міста. Про це розповів Петро Пантелеєв, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА, повідомляє Главком із посиланням на hromadske.

За словами Пантелеєва, з п'яти зведених електростанцій дві вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи.

В.о. першого заступника голови КМДА зазначив, що йдеться про загальну потужність у 66 мегаватів. Пантелеєв зауважив, що це не покриє споживання міста, але станції допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.

«Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики – завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегаватів. Ми плануємо її запустити у березні», – сказав він.

Пантелеєв наголосив, що установки будуються одразу в захисних спорудах.

Загалом, за словами посадовця, на реалізацію проєкту для семи установок місто спрямувало 12 млрд грн. Ця сума включає вартість самого обладнання, його інсталяцію та зведення фортифікацій для захисту від обстрілів.

У листопаді повідомлялося, що Київ перебуває на фінальному етапі впровадження концепції з енергетичного відновлення міста. Ключовим елементом вказаної програми є встановлення сучасних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ), які планують ввести в експлуатацію вже в грудні.

Міні-ТЕЦ – це повноцінні електростанції, що вимагають індивідуального проєктування та мають унікальну особливість: вони будуються одразу в захисних спорудах. Це робить їх менш уразливими для ворожих атак порівняно з існуючими великими ТЕЦ. Загальна вартість цієї програми, яка покриває обладнання, інсталяцію та захисні споруди, становить приблизно 10,5 млрд грн. Фінансування є комбінованим.

Когенераційні установки, потужність кожної з яких перевищує 20 МВт, є інноваційним засобом резервного живлення для об’єктів критичної інфраструктури, зокрема великих міських котелень. Вони зможуть забезпечити стабільне теплопостачання та електроенергію для значної частини міста навіть в умовах аварійного знеструмлення.

Нагадаємо, через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

13 січня в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.