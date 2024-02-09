Декілька німецьких чиновників таємно відвідали Київ на запрошення Залужного – Bild

Плани поїздки до Києва були в таємниці

Генеральний інспектор Бундесверу (Збройних сил Німеччини) та декілька інших чиновників таємно відвідали Київ. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.

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Генерал-майор Крістіан Фройдінг, голова робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини, та генеральний інспектор збройних сил Карстен Броєр відвідали Київ.

За даними видання, німецьких чиновників до Києва запросив Валерій Залужний.

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Як зазначає видання, представники Німеччини та України «обмінялися думками щодо поточних потреб та майбутніх військових викликів». Плани поїздки до Києва були в таємниці.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні.

Стало відомо, що наприкінці наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це буде його другий візит до країни з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наприкінці січня уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси.

До слова, у 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard.