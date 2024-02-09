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Декілька німецьких чиновників таємно відвідали Київ на запрошення Залужного – Bild

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Декілька німецьких чиновників таємно відвідали Київ на запрошення Залужного – Bild
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр відвідав Київ
фото з відкритих джерел

Плани поїздки до Києва були в таємниці

Генеральний інспектор Бундесверу (Збройних сил Німеччини) та декілька інших чиновників таємно відвідали Київ. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, голова робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини, та генеральний інспектор збройних сил Карстен Броєр відвідали Київ.

За даними видання, німецьких чиновників до Києва запросив Валерій Залужний.

Як зазначає видання, представники Німеччини та України «обмінялися думками щодо поточних потреб та майбутніх військових викликів». Плани поїздки до Києва були в таємниці.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні.

Стало відомо, що наприкінці наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це буде його другий візит до країни з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наприкінці січня уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси.

До слова, у 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard.

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Теги: Німеччина Валерій Залужний запрошення

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