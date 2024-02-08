Білий дім відреагував на відставку Залужного

Джон Кірбі відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про «нестабільність» ситуації в Україні

США продовжать працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Про це сказав Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, прокоментувавши рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.

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Представник Білого дому наголосив, що Зеленський – верховний головнокомандувач своїх Збройних Сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві.

«У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами», – додав Кірбі.

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Він також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про «нестабільність» ситуації в Україні.

До того ж, представник Держдепартаменту США Ведант Пател, коментуючи відставку Головкома Збройних сил України Валерія Залужного, заявив, що Вашингтон не буде втручатися у внутрішні справи України.

«Йдеться про суверенне рішення уряду України. І я поступлюся їм можливістю говорити про це», – зазначив Пател.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Також з'явився відповідний указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

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Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України.