Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Зеленський та Рінкевичс підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері

Новий пакет допомоги для України включатиме гаубиці, гелікоптери, дрони та боєприпаси

Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоди про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів. Про це повідомив президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським.

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Як відзначив Рінкевичс, Латвія й надалі продовжить надавати допомогу Україні. Зокрема він проінформував українського колегу щодо нового пакету допомоги, який включатиме:

гаубиці;

боєприпаси;

протитанкову зброю;

гелікоптери;

дрони;

пристрої зв'язку;

екіпірування.

«Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів в рамках «Рамштайну», – додав лідер Латвії.

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Зокрема, Рінкевичс та Зеленський підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері, у тому ж числі щодо виготовлення дронів, які є важливими для України.

«Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше Сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років - програма буде концентруватися на Чернігівську область», – додав президент Латвії.

Нагадаємо, Український президент Володимир Зеленський сьогодні прибув з офіційним візитом до столиці Латвії.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Естонії Таллінна. В Естонії глава України зустрівся з президентом Аларом Карісом, спікером парламенту Лаурі Хуссаром і прем'єр-міністром Каєю Каллас. Зеленський також виступить з промовою в парламенті.

До слова, переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудуться після зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.