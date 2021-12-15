Газетярі б'ють на сполох. Підписна кампанія-2022 зірвана

Видавці вважають, що ключова проблема – політика «Укрпошти»

За кілька тижнів до завершення кампанії з передплати друкованих ЗМІ на 2022 рік редактори видань поінформували Національну спілку журналістів України (НСЖУ) про незадовільні темпи відновлення передплатних тиражів. Про це повідомив у Facebook очільник НСЖУ Сергій Томіленко.

Основними факторами такої ситуації газетярі з локальних видань зазначають запровадження оператором поштового зв’язку «Укрпошта» пересувних відділень та скорочення графіків роботи стаціонарних пунктів поштового зв’язку, звільнення місцевих листонош.

Тому НСЖУ закликає керівництво «Укрпошти» зосередитись на оперативному реагуванні на нарікання видавців та визначити передплату-2022 нагальним пріоритетом поштового оператора до кінця цього року.

«Станом на 12 грудня ми відновили лише 40% передплатного тиражу, при тому, що рік тому цифра відновлення у нас складала понад 80%. Фактично, удвічі впала передплата, або її темпи. Наші читачі інформують, що пошта перестала носити газети, або трапляються постійні збої. Тому люди уже і самі відмовляються від передплати на наступний рік», – нарікає у своєму зверненні до НСЖУ видавець із Харківської області.

«Недотримання графіку доставки, закриття поштових відділень у селах, слабка зацікавленість поштових працівників у збереженні обсягу передплати, брак персоналу (листонош)», – Такими основні проблеми у співпраці з «Укрпоштою» бачить Діляра Кудусова, головний редактор газети «Новий день» із Мелітополя Запорізької області.

«Необхідно налагодити чіткий оптимальний графік роботи відділень і пересувачок (пересувних відділень), причому він повинен бути загальновідомий і для людей і для редакцій. Повинен бути налагоджений дієвий звязок пошта-редакція-передплатник. Щоб звернення людей не залишалися без уваги. Повинна бути співпраця пошти з редакціями, а не контра. І зацікавленість листонош у тиражах саме місцевих ЗМІ», – переконана головний редактор суспільно-інформаційної газети «НовинаР» з Фрунзівки Одеської області Вікторія Майнич.

Тому Національна спілка журналістів України відкриває «гарячу лінію» для редакторів газет для реагування на незадовільні темпи відновлення переплати.

«Ми стурбовані, що до НСЖУ звертаються видавці регіональних ЗМІ, які інформують про критично низький темп передплатної кампанії», – зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. «Локальні газети – це важливе джерело інформації для багатьох громадян, особливо для тих, хто проживає у місцевості з недостатнім охопленням інтернетом. Згортання тиражів преси – це втрата доступу українців до важливої місцевої інформації, це реальна загроза інформаційній безпеці України».

Також у НСЖУ нагадують, що ще у листопаді Спілка звернулася до уряду із пропозицією включити поштову передплату на українські друковані ЗМІ до переліку послуг, які можна буде сплатити за рахунок державної допомоги щепленим проти Covid-19 громадянам.

«Цю ініціативу активно лобіює генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. На сайті президента миколаївськими журналістами зареєстрована відповідна петиція, а редактори Рівненщини отримали підтримку цієї ідеї головою облдержадміністрації», – резюмує НСЖУ.

До слова, на днях в Ужгороді спалили автомобілі журналіста і його дружини (відео).