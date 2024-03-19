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Пісторіус зробив заяву про Taurus перед «Рамштайном»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пісторіус зробив заяву про Taurus перед «Рамштайном»
Міністр оборони Німеччини застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus
фото з відкритих джерел

Пісторіус вважає, що для України є важливішими артилерійські боєприпаси, ракетна артилерія та ППО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні можна випустити з уваги основні потреби Києва в обороні. Про це пише Tagesschau.

Він зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона є справді нагальними питаннями.

«Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру», – заявив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини також застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.

«Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди», – наголосив він. Борис Пісторіус підкреслив, що «підтримка України в інших галузях важливіша».

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, відбудеться 20-та зустріч союзників у форматі «Рамштайн». Контактна група з питань військової допомоги Україні збереться в Німеччині,  її очолить керівник Пентагону Ллойд Остін. В Пентагоні офіційно повідомили, що Контактна група вчергове збереться, щоб обговорити війну в Україні, і підтвердити, що Сполучені Штати та коаліція продовжують підтримувати народ України у захисті від окупантів РФ.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.

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Теги: Німеччина Україна ракета озброєння

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