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    Політика

    Рада зареєструвала проєкт постанови про звільнення Новинського

    Новинський вирішив зайнятися церковними справами&nbsp; - Рада зареєструвала проєкт постанови про звільнення Новинського
    Новинський вирішив зайнятися церковними справами 
    фото з відкритих джерел

    Нардеп змінює політику на користь церкви

    Верховна Рада зареєструвала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вадима Новинського. Про це йдеться у постанові 7529 від 07.07.2022.

    Ініціатором законопроекту є член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Сергій Кальченко.

    Нагадаємо, 6 липня народний депутат України Вадим Новинський заявив, що йде з політики. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп ОПЗЖ вважає, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.

    «Зараз відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети. Впевнений, що у цій практичній роботі я можу принести більше користі для України загалом та для людей, які підтримали мене у 2019 році», – переконаний Новинський.

    Нагадаємо, проросійський політик прийшов до влади 2013 року, коли приєднався до фракції «Партії регіонів».

    У 2018 році Новинський був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

    23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада депутат війна Вадим Новинський Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Рада зареєструвала проєкт постанови про звільнення Новинського