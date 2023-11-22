Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових

Документ пропонує розширити список осіб, які можуть бути звільнені зі служби

Серед авторів законопроєкту депутати з усіх фракцій Верховної Ради

Народні депутати планують надати право на демобілізацію для військових, які проходять службу за контрактом, а також для колишніх військовополонених. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Зараз особи, звільнені з полону, а також ті, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій, не мають права на звільнення. Гончаренко заявив, що у робочій групі, до якої входять представники всіх фракцій Ради, розробляють законопроєкт, який змінить правила мобілізації, обліку та проходження військової служби.

Документ пропонує надання права на демобілізацію:

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військовослужбовцям з інвалідністю I та II групи;

тим, хто повернувся з полону;

військовослужбовцям, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати таке утримання.

Варто нагадати, що згідно зі ст. 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено підстави, за яких військові можуть звільнятися під час воєнного стану:

за віком ― у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я ― на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

за сімейними обставинами.

Нагадаємо, для вирішення питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату Ради нацбезпеки та оборони від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились.