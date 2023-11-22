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Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових
Документ пропонує розширити список осіб, які можуть бути звільнені зі служби 
фото: Pexels

Серед авторів законопроєкту депутати з усіх фракцій Верховної Ради

Народні депутати планують надати право на демобілізацію для військових, які проходять службу за контрактом, а також для колишніх військовополонених. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Зараз особи, звільнені з полону, а також ті, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій, не мають права на звільнення. Гончаренко заявив, що у робочій групі, до якої входять представники всіх фракцій Ради, розробляють законопроєкт, який змінить правила мобілізації, обліку та проходження військової служби.

Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових фото 1

Документ пропонує надання права на демобілізацію:

  • військовослужбовцям з інвалідністю I та II групи;
  • тим, хто повернувся з полону;
  • військовослужбовцям, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати таке утримання.

Варто нагадати, що згідно зі ст. 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено підстави, за яких військові можуть звільнятися під час воєнного стану:

  • за віком ― у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
  • за станом здоров’я ― на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
  • за сімейними обставинами.

Нагадаємо, для вирішення питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату Ради нацбезпеки та оборони від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились.

Теги: Верховна Рада Олексій Гончаренко демобілізація військові

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