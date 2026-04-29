Рада готує перезапуск повноважень місцевої влади: змінить понад 170 законів

Шуляк заявила про новий етап децентралізації, реформу житлової політики та спрощення системи планування громад

Верховна Рада готує масштабну реформу розподілу повноважень між різними рівнями влади та перегляд понад 170 законів у суміжних сферах. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк під час Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

Парламент уже підтримав у першому читанні відповідний законопроєкт, а до другого читання подано близько 1700 поправок. «Ми маємо чітко розмежувати повноваження між рівнями публічного врядування, щоб громади, уряд і парламент розуміли свої ролі. І головне – щоб ці повноваження були забезпечені ресурсами», – зазначила вона.

Шуляк також повідомила про пропозицію запровадити новий тип – так звані факультативні повноваження, які також мають фінансово забезпечуватися.

Окремо комітет працює над реформою житлової політики. Йдеться, зокрема, про створення фонду соціального житла за участі європейських партнерів. За словами Шуляк, нинішній обсяг соціального житла є недостатнім для потреб країни, особливо з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб та вразливих груп населення.

Ще одним напрямом реформи є спрощення системи просторового та стратегічного планування в громадах. У Раді пропонують об’єднати ці процеси та скоротити бюрократичні процедури.

Шуляк наголосила, що реформа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України та пов’язана з виконанням програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу №15150. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін.

Водночас пропозицію продовжити строки підготовки документа до другого читання парламент не підтримав. Законопроєкт передбачає рекодифікацію цивільного законодавства – комплексне оновлення норм приватного права на базі чинного Цивільного, Сімейного кодексів та закону «Про міжнародне приватне право». Новий кодекс складатиметься з дев’яти взаємоузгоджених книг та має стати цілісним і внутрішньо узгодженим актом.