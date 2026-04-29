Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада готує перезапуск повноважень місцевої влади: змінить понад 170 законів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За словами депутатки, реформа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України
фото: glavcom.ua

Шуляк заявила про новий етап децентралізації, реформу житлової політики та спрощення системи планування громад

Верховна Рада готує масштабну реформу розподілу повноважень між різними рівнями влади та перегляд понад 170 законів у суміжних сферах. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк під час Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

Парламент уже підтримав у першому читанні відповідний законопроєкт, а до другого читання подано близько 1700 поправок. «Ми маємо чітко розмежувати повноваження між рівнями публічного врядування, щоб громади, уряд і парламент розуміли свої ролі. І головне – щоб ці повноваження були забезпечені ресурсами», – зазначила вона.

Шуляк також повідомила про пропозицію запровадити новий тип – так звані факультативні повноваження, які також мають фінансово забезпечуватися.

Окремо комітет працює над реформою житлової політики. Йдеться, зокрема, про створення фонду соціального житла за участі європейських партнерів. За словами Шуляк, нинішній обсяг соціального житла є недостатнім для потреб країни, особливо з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб та вразливих груп населення.

Ще одним напрямом реформи є спрощення системи просторового та стратегічного планування в громадах. У Раді пропонують об’єднати ці процеси та скоротити бюрократичні процедури.

Шуляк наголосила, що реформа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України та пов’язана з виконанням програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу №15150. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін.

Водночас пропозицію продовжити строки підготовки документа до другого читання парламент не підтримав. Законопроєкт передбачає рекодифікацію цивільного законодавства – комплексне оновлення норм приватного права на базі чинного Цивільного, Сімейного кодексів та закону «Про міжнародне приватне право». Новий кодекс складатиметься з дев’яти взаємоузгоджених книг та має стати цілісним і внутрішньо узгодженим актом.

Читайте також:

Теги: Олена Шуляк Верховна Рада партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua