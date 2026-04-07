Екссоратник кума Путіна зареєстрував проєкт постанови про звільнення міністра спорту Бідного

glavcom.ua
5 вересня 2024 року Матвій Бідний був призначений міністром молоді та спорту
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра молоді і спорту Матвія Бідного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.

Проєкт про звільнення Матвія Бідного вніс народний депутат Юрій Павленко. Проєкт постанови номер 15137 було зареєстровано у вівторок, 7 квітня 2026 року.

Під час виступу у парламенті сьогодні, 7 квітня, Павленко аргументував свою ініціативу тим, що Бідний «вчинив неправомірні дії щодо виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України».

Юрій Павленко обрався до Верховної Ради за списками «Опозиційної платформи – За життя», одним з лідерів якої був кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Павленко увійшов до складу депутатської групи «Платформа за життя та мир».

Верховна Рада 5 вересня 2024 року погодила призначення Матвія Бідного міністром молоді та спорту.

За призначення Матвія Бідного проголосувало 239 нардепів.

У 2016-2020 роках Бідний був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту в міністерстві.

З 15 липня 2020 був призначений на посаду заступника міністра молоді та спорту України. Після відставки Вадима Гутцайта був призначений тимчасовим виконувачем обов’язки міністра молоді та спорту.

Як повідомлялося, під стінами Міністерства молоді та спорту України відбувся мітинг, організований студентами та викладачами найбільшого ВНЗ країни – Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

Причиною мітингу стало рішення Міністерства перенести вибори ректора НУФВСУ з 25 березня на 23 вересня 2026 року, а також відсторонити тимчасового виконувача обов'язків ректора Олександра Пижова від займаної посади.

Нагадаємо, Матвій Бідний ексклюзивно для «Главкома» прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов’язав Федерацію шахів Росії (ФШР) припинити будь-яку діяльність у п'яти регіонах України.

«Ми прийняли окрему урядову постанову, яка дозволяє забезпечувати юридичну роботу, позови в міжнародному спортивному арбітражі в інтересах наших федерацій. І, власне, в даному випадку Міністерство молоді та спорту змогло виділити кошти на сплату судового внеску – 40 тисяч швейцарських франків (приблизно $50 тисяч – «Главком»). Також Міністерство активно долучалося до юридичної роботи, до формування юридичної позиції і всіх організаційних процесів», – розповів Бідний.

