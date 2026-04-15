Нацбанк у минулому році стягнув із фінустанов 1,5 млрд грн штрафів: депутатка назвала причину

Василевська-Смаглюк: 1,5 млрд грн штрафів – це лише початок посилення боротьби із відмиванням коштів

Національний банк України суттєво посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомила народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики під час Business Wisdom Summit, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами депутатки, лише за минулий рік Національний банк стягнув із фінансових установ 1,5 млрд грн штрафів за невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів. У подальшому, переконана нардепка, на ринок очікують ще жорсткіші обмеження. При цьому Ольга Василевська-Смаглюк звернула увагу на різницю між українським сервісом та європейськими нормами.

«Чи готові ми до європейської бюрократії? При тому, що зараз ми можемо за два тижні вже не те, що відкрити рахунок, але й проводити якісь операції, про які в інших європейських країнах добиваються по пів року і рік. Мають бути ще більші регуляторні обмеження», – зауважила вона.

Заступниця голови Комітету Ради зауважила, що українські фінансові технології в певних аспектах випереджають європейські за швидкістю, проте адаптація до стандартів ЄС вимагає посилення контролю. За її словами, 1,5 млрд грн штрафів – це лише початок посилення боротьби із відмиванням коштів.

Депутатка зазначила, що нове законодавство важко проходить через сесійну залу Верховної Ради, проте Комітет продовжує роботу над підготовкою України до вступу в єдиний європейський платіжний простір.

Нагадаємо, за три квартали 2025 року Держфінмоніторинг отримав 1 434 785 повідомлень про фінансові операції – це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надійшло близько 1,3 млн таких сигналів. Після спаду в перший рік повномасштабного вторгнення кількість операцій, що підлягають фінмоніторингу, щороку зростає. Лише у 2024 році їхній обсяг збільшився на 22%. Нині щомісячно надходить у середньому близько 160 тис. повідомлень.

До слова, в Україні посилюється державний контроль за банківськими переказами, який дозволить фінансовим регуляторам та банкам автоматично відстежувати ланцюги транзакцій майже в реальному часі.