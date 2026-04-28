У Раді зʼявилася нова нардепка. Досьє

Київець отримала мандат замість Володіної та приєдналася до «Слуги народу»

У Верховній Раді України з’явилася нова народна депутатка – Олена Київець склала присягу під час пленарного засідання 28 квітня та увійшла до фракції «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком».

скріншот з відео

З трибуни Верховної Ради вона зачитала текст присяги. «Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників», – заявила Київець.

Мандат вона отримала замість Дар’ї Володіної, яка раніше склала депутатські повноваження. Відповідне рішення Верховна Рада підтримала ще 8 квітня.

21 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала Київець обраною народною депутаткою від партії «Слуга народу».

Олена Київець народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Має юридичну освіту, закінчила Національну академію внутрішніх справ України, докторка юридичних наук.

Працювала викладачкою, а також помічницею народного депутата Олега Кулініча з депутатської групи «Довіра». У 2016 році разом із Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації «Ліга професорів права».

На парламентських виборах 2019 року балотувалася від «Слуги народу» у непрохідній частині списку (№161). Того ж року очолила партію «Довіра».

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.