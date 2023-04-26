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Рада готує перезавантаження ще одного державного органу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада готує перезавантаження ще одного державного органу
Нардепи зареєстрували в Раді проєкт про перезавантаження Податкової служби
фото ілюстративне

В Україні можуть перезапустити три ключових фінансових органи до кінця 2023 року

На Державну податкову службу чекає перезавантаження. Відповідний законопроєкт вже подали до Верховної Ради. Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

«Подали разом з колегами на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що умови такі самі як і щодо перезавантаження Бюро економічної системи та митниці:

  • реальний конкурс за участю міжнародників на посаду Голови;
  • гарантії незалежності голови протягом всього періоду роботи;
  • повна переатестація службовців;
  • достойна оплата праці податківців.

«Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року – запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів», – зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 11 квітня Депутати Верховної Ради 260 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

Крім того, у парламенті зареєстрували проєкт закону №9080 про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

Теги: Верховна Рада Державна податкова служба Данило Гетманцев

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