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Перезавантаження митниці: які зміни готує Рада

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перезавантаження митниці: які зміни готує Рада
Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митниці
фото ілюстративне

Парламент хоче запровадити щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці

Депутати Верховної Ради 260 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. Про це повідомив депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Документ змінює правила відбору голови митниці, запроваджує аудит, переатестацію митників та інші зміни. Зокрема пропонується змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці на основі найкращих практик конкурсів до антикорупційних органів.

Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб, визначених Кабміном, з яких п'ять визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій. За результатами відбору конкурсної комісії буде представлено лише одного кандидата.

Крім того, запроваджується щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці. Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови митниці, що не дозволить змінювати керівника митниці за бажанням Кабміну.

Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митниці. Якщо переатестація виявиться неуспішною – митника звільнять. Скасовується необхідність погодження з Мінфіном призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки.

Документом прямо встановлюється більший розмір заробітної оплати для митників, порівняно з теперішніми зарплатами.

До слова, сьогодні СБУ затримала чиновника Одеської митниці.

Теги: Верховна Рада митниця прикордонники

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