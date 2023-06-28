Перейменування Броварів: яку назву пропонує Нацкомісія

Назва міста – множина від «бровар», тобто пивовар – професія, яка віками була популярною на цих землях серед козаків і в монастирях

Бровари через «и» з’явилися внаслідок русифікації, спочатку на мапах, а з 1969 і в офіційному вжитку

Місто Бровари на Київщині пропонують перейменувати на Броварі, адже нинішня назва не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови. Про це йдеться в додатку до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови.

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Нацкомісія рекомендує змінити назву міста Бровари на історичну Броварі, а також перейменувати ще 34 села на Київщині.

Мовознавець Олександр Авраменко прокоментував рекомендації Нацкомісії. Щодо Броварів, то він згідний, що місто дійсно потрібно перейменувати.

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«До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місто додали закінчення -и, щоб звучало, як у російській мові. Тому справедливо повернути українську назву», – пояснив він.

Також рекомендовано перейменувати село Каменка у Вишгородському районі на Кам’янка. Крім того, у рішення комісії вказується, що на Київщині є ще вісім селищ які не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської політики: села Чкаловка, Першотравневе, Перше Травня та Воскресенське. Цим селам рекомендовано запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку.

Однак, ще 25 селам Київщини, таким як: Майське, Кавказ, Пугачівка, Травневе, Перемога, Переможець, Зірка, Гвардійське, Червоне, Красноліси, Красне, Красний Ріг, Червона Гірка, Красна Слобідка, Красне Перше «обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку».

Варто зазначити, що назва Броварі є історичною. За однією з версій це слово кельтського походження, якому 2,5 тис. років, множина від «бровар», тобто пивовар – професія, яка віками була популярною на цих землях серед козаків і в монастирях. Бровари через «и» з’явилися внаслідок русифікації, спочатку на мапах, а з 1969 і в офіційному вжитку.

Місцева влада має пів року, щоб довести доцільність чинних назв або запропонувати нові. Якщо пропозицій від міської ради не буде, парламент змінить назву села чи згідно з рекомендацією комісії. Національна комісія зі стандартів державної мови має великий вплив на зміну топонімів, діяльність її спрямовується та координується Кабміном.

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Нагадаємо, Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині. Місцеві мешканці відреагували доволі неоднозначно: у мережі спалахнули неабиякі суперечки.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія рекомендує перейменувати Запоріжжя. Назва міста нібито може «не відповідати лексичним нормам української мови та стосуватися російської імперської та колоніальної політики». Водночас комісія не пояснила, яким чином назва Запоріжжя може бути пов’язана з імперськими наративами Росії.