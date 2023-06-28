Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перейменування Броварів: яку назву пропонує Нацкомісія

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перейменування Броварів: яку назву пропонує Нацкомісія
Назва міста – множина від «бровар», тобто пивовар – професія, яка віками була популярною на цих землях серед козаків і в монастирях
фото з відкритих джерел

Бровари через «и» з’явилися внаслідок русифікації, спочатку на мапах, а з 1969 і в офіційному вжитку

Місто Бровари на Київщині пропонують перейменувати на Броварі, адже нинішня назва не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови. Про це йдеться в додатку до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови.

Нацкомісія рекомендує змінити назву міста Бровари на історичну Броварі, а також перейменувати ще 34 села на Київщині.

Мовознавець Олександр Авраменко прокоментував рекомендації Нацкомісії. Щодо Броварів, то він згідний, що місто дійсно потрібно перейменувати. 

«До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місто додали закінчення -и, щоб звучало, як у російській мові. Тому справедливо повернути українську назву», – пояснив він.

Також рекомендовано перейменувати село Каменка у Вишгородському районі на Кам’янка.  Крім того, у рішення комісії вказується, що на Київщині є ще вісім селищ які не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської політики: села Чкаловка, Першотравневе, Перше Травня та Воскресенське. Цим селам рекомендовано запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку. 

Однак, ще 25 селам Київщини, таким як: Майське, Кавказ, Пугачівка, Травневе, Перемога, Переможець, Зірка, Гвардійське, Червоне, Красноліси, Красне, Красний Ріг, Червона Гірка, Красна Слобідка, Красне Перше «обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку». 

Варто зазначити, що назва Броварі є історичною. За однією з версій це слово кельтського походження, якому 2,5 тис. років, множина від «бровар», тобто пивовар – професія, яка віками була популярною на цих землях серед козаків і в монастирях. Бровари через «и» з’явилися внаслідок русифікації, спочатку на мапах, а з 1969 і в офіційному вжитку.

Місцева влада має пів року, щоб довести доцільність чинних назв або запропонувати нові. Якщо пропозицій від міської ради не буде, парламент змінить назву села чи згідно з рекомендацією комісії. Національна комісія зі стандартів державної мови має великий вплив на зміну топонімів, діяльність її спрямовується та координується Кабміном.

Нагадаємо, Нацкомісія рекомендує перейменувати Червоноград та деякі села на Львівщині. Місцеві мешканці відреагували доволі неоднозначно: у мережі спалахнули неабиякі суперечки.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія рекомендує перейменувати Запоріжжя. Назва міста нібито може «не відповідати лексичним нормам української мови та стосуватися російської імперської та колоніальної політики». Водночас комісія не пояснила, яким чином назва Запоріжжя може бути пов’язана з імперськими наративами Росії.

Читайте також: Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців
Теги: Київщина місто Бровари

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка мала при собі чималу пачку з грошима, серед купюр були й російські рублі
На в'їзді до Києва із пачкою грошей затримано «святу валютчицю» (фото)
22 червня, 15:36
Для відновлення електропостачання задіяно 78 бригад
На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла
3 червня, 11:18
Поблизу столиці пожежа
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
4 червня, 13:30
Гостомель одразу після деокупації
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти
5 червня, 14:57
Київська ГЕС повністю захищена
Чи можливий удар по Київській ГЕС: оцінка військових
6 червня, 12:44
Окупанти в ніч на 6 червня вкотре атакували Київщину
Ракетна атака на Київщину: з’явилися фото наслідків
6 червня, 09:38
Комендантська година на Київщині продовжує діяти з 00:00 до 5:00
Нове обмеження на Київщині: розважальні заходи закінчуватимуться раніше
9 червня, 16:09
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру
Київську компанію викрито на співпраці з підсанкційним «Росатомом»: деталі від СБУ
14 червня, 10:20
На місці події працює поліція і ДСНС
Негода на Київщині: блискавка влучила в житловий будинок (відео)
20 червня, 20:25

Новини

Ракетні обстріли столиці. КМДА готує спільний проєкт із ОСББ
Ракетні обстріли столиці. КМДА готує спільний проєкт із ОСББ
Перейменування Броварів: яку назву пропонує Нацкомісія
Перейменування Броварів: яку назву пропонує Нацкомісія
На столичній ВДНГ знищено унікальну мозаїку (фото)
На столичній ВДНГ знищено унікальну мозаїку (фото)
Безробіття у Києві: місто гостро потребує робочих рук (список професій)
Безробіття у Києві: місто гостро потребує робочих рук (список професій)
Квартирна черга у Києві. Заступниця Кличка розказала, кому зараз дають безкоштовно житло
Квартирна черга у Києві. Заступниця Кличка розказала, кому зараз дають безкоштовно житло
У столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття (фото, відео)
У столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
68K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
64K
Командирів підрозділів «Вагнер» затримано у Сирії – ЗМІ
49K
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
26K
Трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ, побив її командир: деталі
20K
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
26 червня, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту