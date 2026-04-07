Житло заберуть через 1 гривню боргів? Тимошенко попередила про наслідки закону, ухваленого Радою

Жертвою законопроєкту №14005 може стати кожен, стверджує ексглава уряду

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала парламент не підтримувати законопроєкт, який чотири рази вже був провалений у сесійній залі, але який вперто «протягує» монобільшість. Мова про проєкт №14005 щодо спрощення цифровізації виконавчих проваджень. На думку Тимошенко, він відкриває можливість приватним виконавцям блокувати банківські рахунки та майно, а також позбавляти українців єдиного житла за мінімальні борги, що, на її думку, є злочином проти кожного українця.

Тимошенко пояснила, що жертвою цього законопроєкту може стати кожен, в кого є хоча б одна гривня боргу, зокрема борг за порушення правил дорожнього руху чи комунальні послуги. Така людина автоматично потрапляє в національний реєстр боржників, і в неї приватні виконавці можуть заблокувати всі без винятку рахунки та майно. І якщо людина навіть добровільно погасила борг, то вона все одно буде винна приватним виконавцям 10% від суми боргу.

На переконання політикині, страждатимуть від застосування закону найбільш незахищені українці, зокрема пенсіонери, які виживають на мінімальну пенсію. Крім цього, він буде застосовуватися до ВПО, які поїхали з окупованих територій і яким вже нараховували борги за комунальні платежі за фактично втрачене майно.

«Половина країни в тяжкій ситуації війни, у людей борги, а їх ще позбавлять всього майна і житла. Такі закони приймає Верховна Рада. Я хочу вам сказати, що такі порядки денні та такі законопроєкти формуються не в Верховній Раді, а за її межами, де потрібно довести українську націю до стану повного колапсу і позбавити людину всього, що в неї є… Як можна в цивілізованій країні блокувати майно і право їм розпоряджатися, якщо у тебе борг? І ви кидаєте по суті на знищення людину разом з усім її майном, включаючи квартиру», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Тимошенко наголошує: небезпечною нормою є те, що приватні виконавці навіть не будуть узгоджувати з боржником вартість продажу його майна.

«Кожен, хто проголосує за цей закон, за таку репресивну систему знищення кожного українця точно буде відомий людям. І тому прошу, не давайте жодного голосу», – закликала Юлія Тимошенко колег.

Врешті проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію був ухвалений парламентом 7 квітня 2026 року. «За» проголосували 250 депутатів. Єдина фракція, яка не дала за документ жодного голосу, виявилася «Батьківщина».