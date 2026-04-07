«Фектінг, чекінг, єбакінг»: Порошенко емоційно виступив у парламенті

Порошенко розкритикував витрати держави
Лідер «Європейської Солідарності» розкритикував підходи до військового збору та заявив про домовленість спрямовувати кошти виключно на ЗСУ

Під час виступу у Верховній Раді п’ятий президент України Петро Порошенко розкритикував підходи влади до використання військового збору та заявив про необхідність повного спрямування цих коштів на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком».

У своїй промові він згадав формулювання «фектінг, чекінг, єбакінг», коментуючи, за його словами, попередні практики використання коштів, які, на його думку, не відповідали заявленим цілям.

«Проблема не в законі, проблема в тому, як держава підходить до рішень. Проблема в довір'ї, бо спочатку закон цей був запропонований ще моїм урядом, за моєю каденцією. Але зараз вас намагалися обдурити, тому що спочатку закон називався військовий збір, а йшов на фектінг, чекінг, єбакінг і інші непотреби популістські», – заявив Порошенко.

Водночас Порошенко повідомив про досягнення домовленостей між представниками уряду та фракціями щодо цільового використання коштів.

«І от на сьогоднішній день ми маємо дуже ефективний результат. Перше за сім років зустрічі європейської солідарності з представниками уряду. І ми швидко домовились, що кожна копійка воєнного збору йде на потреби Збройних сил, на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, на закупівлю озброєння», – зазначив він.

Окрім цього, політик виступив за аналогічний підхід до використання військових облігацій, наголосивши, що вони також мають спрямовуватися виключно на потреби армії.

Порошенко також закликав повернути податок на доходи фізичних осіб місцевим громадам із подальшим спрямуванням коштів безпосередньо на підтримку військових підрозділів, а також наголосив на необхідності боротьби з корупцією у сфері закупівель озброєння. 

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Рішення підтримали 257 народних депутатів під час голосування за основу та в цілому. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

