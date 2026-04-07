«Фектінг, чекінг, єбакінг»: Порошенко емоційно виступив у парламенті

Лідер «Європейської Солідарності» розкритикував підходи до військового збору та заявив про домовленість спрямовувати кошти виключно на ЗСУ

Під час виступу у Верховній Раді п’ятий президент України Петро Порошенко розкритикував підходи влади до використання військового збору та заявив про необхідність повного спрямування цих коштів на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком».

У своїй промові він згадав формулювання «фектінг, чекінг, єбакінг», коментуючи, за його словами, попередні практики використання коштів, які, на його думку, не відповідали заявленим цілям.

«Проблема не в законі, проблема в тому, як держава підходить до рішень. Проблема в довір'ї, бо спочатку закон цей був запропонований ще моїм урядом, за моєю каденцією. Але зараз вас намагалися обдурити, тому що спочатку закон називався військовий збір, а йшов на фектінг, чекінг, єбакінг і інші непотреби популістські», – заявив Порошенко.

April 7, 2026

Водночас Порошенко повідомив про досягнення домовленостей між представниками уряду та фракціями щодо цільового використання коштів.

«І от на сьогоднішній день ми маємо дуже ефективний результат. Перше за сім років зустрічі європейської солідарності з представниками уряду. І ми швидко домовились, що кожна копійка воєнного збору йде на потреби Збройних сил, на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, на закупівлю озброєння», – зазначив він.

Окрім цього, політик виступив за аналогічний підхід до використання військових облігацій, наголосивши, що вони також мають спрямовуватися виключно на потреби армії.

Порошенко також закликав повернути податок на доходи фізичних осіб місцевим громадам із подальшим спрямуванням коштів безпосередньо на підтримку військових підрозділів, а також наголосив на необхідності боротьби з корупцією у сфері закупівель озброєння.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Рішення підтримали 257 народних депутатів під час голосування за основу та в цілому.