Рада підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

Ростислав Вонс
фото: Верховна Рада (ілюстративне)

Документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №15111-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ підтримали 234 депутатів. Він запроваджує в Україні європейську систему контролю, де онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою даними про доходи своїх користувачів.

Так, передбачено спеціальний порядок оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи. Це стосується сервісів доставки Glovo, Bolt Food та інших сервісів. Головна мета – виведення доходів самозайнятих осіб із «тіні», запропонувавши їм натомість максимально просту модель без реєстрації ФОП та паперової тяганини.

Весь 2026 рік відведено на підготовку ІТ-систем та адаптацію бізнесу. Офіційний старт нових правил оподаткування цифрових платформ заплановано на 1 січня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив і подав до Верховної Ради три окремі законопроєкти про податкові зміни. Йдеться про врегулювання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору після завершення воєнного стану.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Рішення підтримали 257 народних депутатів під час голосування за основу та в цілому.

Документ передбачає створення окремого спеціального фонду у Бюджетному кодексі. Саме до нього спрямовуватимуться надходження від військового збору. Законопроєкт є одним із ключових так званих маяків Міжнародного валютного фонду. Його ухвалення було необхідною умовою для подальшого отримання Україною фінансової допомоги від МВФ.

Чи була змова на ринку пального? Голова Антимонопольного комітету зробив заяву
«Укрнафта» почала знижувати ціни на пальне після деескалації на Близькому Сході
Рада підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
В Україні розпочалися виплати по 1500 гривень: хто отримає
Курс валют 8 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 8 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

