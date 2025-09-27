Ексдепутата Європарламенту звинувачено в отриманні хабарів від РФ – Reuters

Ексдепутат Європейського парламенту від Великої Британії Нейтан Гілл виступав «на підтримку проросійських партій» у контексті конфлікту між Росією та Україною

Колишній депутат Європейського парламенту від Великої Британії Нейтан Гілл визнав себе винним в отриманні хабарів за діяльність, спрямовану на захист інтересів Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Екслідер партії Reform UK у Вельсі постав перед судом Олд-Бейлі в Лондоні, де визнав себе винним за восьми пунктами звинувачення у хабарництві. Ці виплати стосувалися періоду з грудня 2018 по липень 2019 року.

Слідство встановило, що Гілл погодився на отримання грошей за «неналежне виконання (обов'язків)... як носія виборної посади».

Суддя Боббі Чіма-Грабб назвала справу «серйозною». Вона заявила, що Гілл визнав отримання фінансування за те, що ставив запитання та виступав у Європарламенті «на підтримку проросійських партій» у контексті конфлікту між Росією та Україною.

Прокурор Марк Гейвуд зазначив, що ключовими доказами стали повідомлення у WhatsApp, вилучені з телефону Гілла після його конфіскації у 2021 році. Ці повідомлення засвідчили його згоду отримувати кошти в обмін на конкретну діяльність: постановку запитань у парламенті, контакти з високопосадовцями, організацію заходів та публічні виступи.

Водночас, 52-річний Гілл заперечив ще одне звинувачення – у змові з колишнім українським політиком Олегом Волошиним із метою хабарництва.

Суд звільнив Гілла під заставу, але до винесення вироку в листопаді. Суддя Чіма-Грабб попередила його, що він може отримати «значний термін ув’язнення».

Нейтан Гілл став депутатом Європарламенту від Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) у 2014 році, а згодом очолював її осередок у Вельсі. У 2018 році він залишив UKIP і приєднався до Brexit Party (пізніше Reform UK). Гілл був депутатом Європарламенту до виходу Британії з ЄС у 2020 році.

Нагадаємо, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Як пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Главкому», синхронізовано на 100% санкції Великобританії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.

Серед них: ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для «тіньового флоту» РФ та російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема «Стройсервіс», один з найбільших у Росії постачальників вугілля).