Хто з нардепів виступив на захист Московської церкви (фото)
Євгеній Шевченко вирішив підтримати Московську церкву
Сьогодні, 19 жовтня, під час голосування у першому читанні урядового законопроєкту № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором, заборону, на трибуну парламенту вийшов народний депутат Євгеній Шевченко. Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар.
Як зазначається, у такий спосіб парламентар вирішив захистити Московську церкву. Першим на трибуну вийшов народний депутат Юрій Бойко.
«Той випадок коли на захист російської церкви на трибуну йде не лише Бойко, але й агент українського ГУР(???) Шевченко», – написала Сюмар.
Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.
Раніше у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні. Аналіз списків доводить, що у парламенті досі залишається суттєве лобі Російської православної церкви, адже кількість народних обранців, які не зголосилися заборонити УПЦ МП більше сотні. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.
Коментарі — 0