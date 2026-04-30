Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ: як це працюватиме

Комісія визначатиме розмір відшкодувань за втрати, завдані війною Росії проти України

Верховна Рада 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України у межах інституційної системи Ради Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС України.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, за відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. Окрім України, Конвенцію вже ратифікували Естонія, Латвія та Ісландія.

«Україна високо цінує лідерство цих держав і закликає інші країни-підписанти Конвенції якнайшвидше завершити відповідні внутрішньодержавні процедури – кожен наступний акт ратифікації наближає момент набрання Конвенцією чинності та початок роботи Комісії в інтересах усіх постраждалих від російської агресії», – заявили в МЗС.

Конвенцію відкрили до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз.

Документ є другим елементом міжнародного компенсаційного механізму поряд із Реєстром збитків та майбутнім компенсаційним фондом. Передбачається, що Комісія працюватиме як незалежний міжнародний орган у системі Ради Європи.

Вона розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями Російської Федерації, а також визначатиме розмір компенсації у кожному окремому випадку.

Раніше Європейський парламент підтримав якнайшвидший запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та закликав держави-члени ЄС приєднатися до цієї ініціативи.

Документ підтримали 446 депутатів, проти проголосували 63, ще 52 утрималися. У документі також вітається готовність Нідерландів прийняти початковий етап роботи трибуналу. Євродепутати закликали активізувати зусилля для визначення місця проведення другого етапу, де відбуватиметься безпосередня робота суду.