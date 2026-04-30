Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ: як це працюватиме

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ: як це працюватиме
Рада активізувала створення комісії компенсацій для України
Комісія визначатиме розмір відшкодувань за втрати, завдані війною Росії проти України

Верховна Рада 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України у межах інституційної системи Ради Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС України.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, за відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. Окрім України, Конвенцію вже ратифікували Естонія, Латвія та Ісландія.

«Україна високо цінує лідерство цих держав і закликає інші країни-підписанти Конвенції якнайшвидше завершити відповідні внутрішньодержавні процедури – кожен наступний акт ратифікації наближає момент набрання Конвенцією чинності та початок роботи Комісії в інтересах усіх постраждалих від російської агресії», – заявили в МЗС.

Конвенцію відкрили до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз.

Документ є другим елементом міжнародного компенсаційного механізму поряд із Реєстром збитків та майбутнім компенсаційним фондом. Передбачається, що Комісія працюватиме як незалежний міжнародний орган у системі Ради Європи.

Вона розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями Російської Федерації, а також визначатиме розмір компенсації у кожному окремому випадку.

Раніше Європейський парламент підтримав якнайшвидший запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та закликав держави-члени ЄС приєднатися до цієї ініціативи.

Документ підтримали 446 депутатів, проти проголосували 63, ще 52 утрималися. У документі також вітається готовність Нідерландів прийняти початковий етап роботи трибуналу. Євродепутати закликали активізувати зусилля для визначення місця проведення другого етапу, де відбуватиметься безпосередня робота суду.

