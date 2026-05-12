Голосів забракло. Рада не відпустила нардепа «Голосу» Цабаля

Для дострокового складання мандата депутату «Голосу» не вистачило 17 голосів

Верховна Рада не підтримала дострокове складання мандата народного депутата від партії «Голос» Володимира Цабаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Під час засідання 12 травня депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень Цабаля. Перед голосуванням нардеп подякував колегам та закликав парламент підтримати його заяву про складання мандата.

Втім необхідної кількості голосів у сесійній залі не знайшлося. За дострокове припинення повноважень проголосували лише 209 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Таким чином Володимир Цабаль поки що залишається народним депутатом України. Причини рішення Цабаля скласти мандат під час засідання окремо не озвучувалися.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Голос» Володимир Цабаль написав заяву про дострокове складання депутатського мандата. У 2019 році він пройшов до Верховної Ради за партійним списком під №12.

За даними Центральної виборчої комісії, у разі припинення повноважень Цабаля наступним за списком партії «Голос» до парламенту може пройти політолог Микола Давидюк.

Раніше парламент уже підтримував дострокове припинення повноважень інших депутатів. Зокрема, 8 квітня Верховна Рада 253 голосами підтримала складання мандата народною депутаткою від «Слуги народу» Дар’єю Володіною.

Наразі, згідно з даними офіційного порталу Верховної Ради, у парламенті працює 391 народний депутат.

Також президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що народні депутати, які хочуть скласти мандат під час воєнного стану, мають або продовжувати роботу у парламенті, або долучатися до служби у війську.

Після цього голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія уточнив, що не йшлося про примусову мобілізацію депутатів. За його словами, обговорювалися можливі законодавчі зміни, які дозволять народним депутатам проходити військову службу.