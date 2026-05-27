Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України
Бійці ССО нерідко виконують найскладніші і найнебезпечніші завдання
фото: Сили спеціальних операцій
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Президент: Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави

Президент України Володимир Зеленський привітав Сили спеціальних операцій з професійним святом. Він наголосив, що ССО є однією з найбільш ефективних складових захисту країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сили спеціальних операцій – це одна з найбільш ефективних складових нашого захисту. Точні операції та завжди важливі результати для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку й професіоналізм у боротьбі за Україну», – наголосив Зеленський.

Президент подякував кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України.

«Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України. Слава Силам спеціальних операцій України! Вітаю з вашим професійним днем, воїни!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року, в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один з наймолодших родів сил у складі ЗСУ, бійці якого нерідко виконують найскладніші й найнебезпечніші завдання. «Главком» розказує про історію започаткування свята та підготував добірку найкращих привітань у віршах, прозі та листівках.

Також у цей день святкують Міжнародний день екстреної медичної допомоги та Міжнародний день маркетингу.

Читайте також:

Теги: ЗСУ військові Володимир Зеленський свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський вже окреслив три головні теми на саміті
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти
4 травня, 09:45
У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки під час параду
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
7 травня, 01:23
Президент доручив забезпечити ухвалення закону
Україна готує основу для створення приватних військових компаній – президент
6 травня, 21:35
Україна відзначає День матері
Зеленський привітав українок із Днем матері
10 травня, 10:03
Глава держави запровадив санкції проти компаній, які постачають товари для виробництва ракет, боєприпасів і ракетного палива
Україна ввела санкції проти росіян, які живлять військово-промисловий комплекс РФ
12 травня, 20:51
Венс: Ми лише затримали розгортання військ, які мали бути відправлені до Польщі. Це не скорочення. Це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях
Венс закликав Європу не панікувати через затримку відправки американських військових до Польщі
20 травня, 05:26
Відбувся 74-й обмін полоненими між Україною та Росією
Звільнені з полону захисники заспівали гімн України (відео)
15 травня, 12:59
Військкомати Росії викликають запасників нібито для «уточнення даних», а при явці вклеюють до військового квитка мобілізаційне розпорядження
Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження
Вчора, 02:25
Глава держави подякував очільнику французької партії «Горизонти» за підтримку українців
Енергетична допомога та посилення ППО. Зеленський зустрівся з мером французького Гавра
Вчора, 15:53

Політика

Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України
Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України
Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам
Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам
Власюк повідомив, чи є в «Орєшніку» іноземні компоненти
Власюк повідомив, чи є в «Орєшніку» іноземні компоненти
Зеленський зустрівся віч-на-віч із Порошенком
Зеленський зустрівся віч-на-віч із Порошенком
Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата
Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата
РНБО відреагувала на заяви про «терміновий» візит Умєрова до Берліна
РНБО відреагувала на заяви про «терміновий» візит Умєрова до Берліна

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua