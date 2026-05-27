Президент назвав одну з найефективніших складових захисту України

Президент: Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави

Президент України Володимир Зеленський привітав Сили спеціальних операцій з професійним святом. Він наголосив, що ССО є однією з найбільш ефективних складових захисту країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сили спеціальних операцій – це одна з найбільш ефективних складових нашого захисту. Точні операції та завжди важливі результати для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку й професіоналізм у боротьбі за Україну», – наголосив Зеленський.

Президент подякував кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України.

«Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України. Слава Силам спеціальних операцій України! Вітаю з вашим професійним днем, воїни!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року, в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один з наймолодших родів сил у складі ЗСУ, бійці якого нерідко виконують найскладніші й найнебезпечніші завдання.

Також у цей день святкують Міжнародний день екстреної медичної допомоги та Міжнародний день маркетингу.