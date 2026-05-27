Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам

Наталія Порощук
Президент України Володимир Зеленський звернувся до мусульман та привітав їх зі святом Курбан-байрам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вітаю мусульман в Україні та в усьому світі зі святом Курбан-байрам, Ід аль-Адха. Нехай це свято принесе надійний мир, благословення та злагоду у кожну родину», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна робить багато, щоб якомога більше сімей могли відсвяткувати цьогорічний Курбан-байрам у безпеці. «Ми захищаємо життя тут, в Україні, в Європі і також підтримуємо захист життя в країнах-партнерах на Близькому Сході, в регіоні Затоки, в регіоні Південного Кавказу. Небезпеки не повинні брати гору у жодній частині світу», – наголосив він.

«Памʼятаємо і про наш український Крим, з якого у 2014 році почалася російська війна проти України. І ми вдячні усім, хто робить усе, щоб підтримати Україну та наших людей, хто засуджує російську окупацію та допомагає нам повертати людей з російської неволі. Памʼятаємо про кримських політичних бранців Росії і стараємось повернути їх додому, в Україну. Дуже важливо, щоб і весь вільний світ не забував про тих, хто сьогодні позбавлений свободи. Хай це свято підтримає усі добрі серця! Курбан байрам хайирли ве мубарек олсун! Ід Мубарак!», – підсумував президент.

27 травня мусульмани в Україні відзначають одне з головних ісламських свят – Курбан байрам. Воно символізує завершення паломництва до священного для мусульман міста Мекки та настає через 70 днів після завершення священного місяця Рамадан – на 10-й день місяця Зуль-Хіджа. Свято традиційно починається зі спільної молитви – святкового намазу, на який віряни збираються у мечетях.

До слова, 27 травня в Україні відзначають державне професійне свято – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Також у цей день святкують Міжнародний день екстреної медичної допомоги та Міжнародний день маркетингу.

