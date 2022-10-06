Рада проголосувала за е-резидентство. Що передбачає спеціальний статус

За прийняття проєкту закону проголосували 252 народні депутати

Сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №5270 про електронне резидентство. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За прийняття проєкту закону проголосували 252 народні депутати.

Законопроєкт передбачає спеціальний статус для іноземців, що відкриває можливість вести бізнес в Україні. Для того, аби отримати цей статус фахівцю необхідно пройти декілька кроків. Зокрема, зареєструватись у «Дії» та пройти фінансову та безпекову перевірку.

«Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП», – пояснив нардеп.

Іноземець матиме право працювати та сплачувати податок – 5% від доходів в рамках ліміту ФОП третьої групи. Більше ліміту – 15%. «Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки – безготівкові», – зазначив Железняк.

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України визначає уряд. До другого читання депутати розширили перелік професій е-резидентів з IT-шників на всіх інших експортерів послуг, – додав нардеп.

За інформацією депутата, е-резидентами не зможуть стати:

громадяни Росії;

внесені в «чорний список» FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей);

особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).

Отримання статусу е-резидента є безплатним. Заява про надання статусу подається англійською мовою в електронній формі через портал «Дія» . Уся подальша офіційна комунікація з е-резидентом ведеться англійською мовою. До заяви додаються копія паспорта в електронній формі та інформація від правоохоронних органів іноземної держави про факти притягнення до кримінальної відповідальності майбутнього е-резидента.

Е-резидент – це іноземець, який може отримувати кваліфіковані електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні, має можливість зареєструвати себе фізичною особою-підприємцем та вести підприємницьку діяльність без необхідності перебувати в Україні.

Нагадаємо, у червні 2020 року уряд ухвалив постанову, яка дає зелене світло проекту е-резидентства.