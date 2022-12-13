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Ердоган: Туреччина відкрила крупне родовище нафти високої якості

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ердоган: Туреччина відкрила крупне родовище нафти високої якості
Туреччинf планує збільшити щоденний нафтовидобуток до 100 тис. барелів до століття Турецької Республіки
Фото Aanadolu

Чистий обсяг виявлених запасів нафти становить 150 млн барелів

Туреччина відкрила нове нафтове родовище у районі гори Габар на північному сході країни. Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Anadolu.

За його словами, чистий обсяг виявлених запасів нафти становить 150 млн барелів, вартість запасів оцінюється приблизно у $12 млрд.

«Це одне з 10 найбільших родовищ, відкритих на суші у 2022 році», – зазначив турецький лідер.

Він додав, що із чотирьох свердловин у цьому регіоні, який має дуже високу якість нафти, видобувається 5 тис. барелів нафти на день.

Обсяг щоденного видобутку турецької національної нафтовидобувної компанії Türkiye Petrolleri, який п'ять років тому складав близько 40 тис. барелів, сьогодні збільшився до 65 тис. барелів на добу.

Крім того, влада Туреччини планує збільшити щоденний нафтовидобуток до 100 тис. барелів до століття Турецької Республіки за рахунок додаткових сейсмічних досліджень, нарощування робіт з буріння та впровадження методів підвищення продуктивності, повідомив Ердоган.

«У той час як багато нафтових і газових компаній «опустили руки» в період пандемії, Türkiye Petrolleri прискорила свою діяльність з розвідки та видобутку. Тільки 2021 року було відкрито ще 34 родовища, і ми додали до наших поточних запасів ще 71 мільйон барелів», – додав президент Туреччини.

Нагадаємо, Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими.

Тим часом Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ.

До слова, раніше Ердоган заявив Греції, що турецькі ракети можуть досягти Афін.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган нафта родовище

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