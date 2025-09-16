Головна Країна Політика
Рада ухвалила закон про створення двох вищих адміністративних судів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рада ухвалила закон про створення двох вищих адміністративних судів
Новостворені суди матимуть загальнонаціональну підсудність
фото: Facebook/Верховна Рада

Закон передбачає створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

Верховна Рада ухвалила закон № 13302 про утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів у Києві. Рішення підтримали 239 депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Закон передбачає створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Новостворені суди матимуть загальнонаціональну підсудність. Це означає, що вони займатимуться справами проти вищих органів влади – Кабінету міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Протягом місяця Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів. Для перевірки доброчесності та компетентності кандидатів створять експертну раду. Це має стати додатковим запобіжником при відборі.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про утворення двох нових спеціалізованих адміністративних судів. Законопроєктом пропонувалося утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Вони мають замінити Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК), який був ліквідований через численні звинувачення в корупції та ухваленні політично вмотивованих рішень.

У березні Володимир Зеленський підписав закон № 12368−1 про створення Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду (у другому читанні обранці змінили назву судів на Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд).

Як відомо, ОАСК був відомий скандальними рішеннями. Так, у грудні 2013 року зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану. Починаючи з кінця 2014-го, ОАСК задовольнив сотні позовів люстрованих прокурорів та чиновників, змушуючи державні інституції виплачувати їм солідні компенсації.

Теги: суд Верховна Рада

