Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС
фото з відкритих джерел

Дії Януковича як глави держави України «явно сприяли дестабілізації» країни, і ЄС мав рацію, включивши його до свого санкційного списку відповідно до своїх правових критеріїв, зазначив суд

Президент-утікач Віктор Янукович програв десятирічну судову боротьбу за скасування санкцій, накладених на нього ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Уперше санкції проти Януковича були введені блоком у 2014 році: заборонено в'їзд до ЄС і заморожено його активи. Вдруге – у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Янукович звернувся до найвищого суду ЄС з проханням скасувати заходи на тій підставі, що блок ввів санкції, коли, на його думку, проти нього не було порушено кримінальну справу в Україні і не було «конкретних доказів».

Однак суд відхилив позов президента-втікача. Дії Януковича як глави держави України «явно сприяли дестабілізації» країни, і ЄС мав рацію, включивши його до свого санкційного списку відповідно до своїх правових критеріїв, зазначив суд у своєму 18-сторінковому рішенні.

Син Януковича, Олександр Вікторович Янукович, також був підданий санкціям ЄС за його ділові відносини в окупованому Росією регіоні Донбасу. У середу суд відхилив його паралельну апеляцію про скасування цих санкцій.

Нагадаємо, експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в інформаційному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою. «Главком» зібрав добірку мемів на тему нових зубів Віктора Януковича.

Як відомо, у своїй першій за довгий час заяві, Янукович сказав, що начебто цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Янукович долучився до кампанії звинувачення Європи у «роботі проти України».

До слова, Інститут вивчення війни вважає, що Кремль, ймовірно, присвятив публікацію відеозвернення Януковича до виступу Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва, щоб надати легітимності вимозі російського диктатора про зміну влади в Україні. 

Зокрема, російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) виступив з критикою на адресу Кремля через появу колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича. За його словами, російська пропаганда припустилася помилки, опублікувавши заяви Януковича, у яких він підтримує наративи про «погану Європу».

Теги: Віктор Янукович суд санкції

Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС
Янукович програв 10-річну судову боротьбу за скасування санкцій ЄС
