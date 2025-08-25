Ексспікер Мороз назвав політика, який запровадив сіру зарплату для депутатів

За словами Мороза, у 2004 році, коли створювалась «демократична коаліція», до нього звернувся представник від «Партії регіонів»

Ексспікер Мороз розповів про політичний період 2004 року, коли створювалася «демократична коаліція» та розпочалися виплати «сірих зарплат» народним депутатам

Колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що виплати депутатам у конвертах почала Юлія Тимошенко. Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі «Власть vs Влащенко», пише «Главком».

За словами Мороза, у 2004 році, коли створювалась «демократична коаліція», до нього звернувся представник від «Партії регіонів» та запропонував доплачувати соціалістам по $10 тис. щомісяця. Мороз стверджує, що він відмовився від цієї пропозиції.

«Я це раніше бачив, що ця робота вже ведеться. Значить, заходить представник від «Партії Регіонів» я прізвище вже й забув, але він був «фінансовим, нібито, кошиком» у Януковича каже, «слухайте ми ж своїм доплачуємо, так давайте ми і вашим доплачуватимемо по $10 тис. в місяць». Я кажу, ви шо? За що ми то будемо доплачувати? Вони отримують заробітну плату. Доволі високу, як на той час. А завтра що я їм скажу, якщо вони будуть одержувати такі гроші, їм треба пояснити за що? Це зовсім інше. Ну він пішов, на другий день знову приходить. «Ми, каже, так оце порадилися з Віктором Федоровичем, ми в два рази більше будем». Я засміявся, кажу та не гроші потрібні, а робити треба те, що у Верховній Раді необхідно», – розповів ексспікер.

Він заявив, що після його відмови деякі депутати з його фракції перейшли на бік Тимошенко. «Юля заплатила, собі забрала. Бо нема чого казати», – зазначив Мороз, додавши, що, на його думку, ця практика «почалася з із «Батьківщини».

«Так, при ній почали доплати у фракції. Доплати, чи я не знаю як, бо це темна сторона справи тому в будьякому разі я можу сказати, що у фракції «Соціалістів» грошей ніхто не одержав. Я думаю, що і почалося з із Батьківщини, а потім, а потім..», – підсумував Олександр Мороз.

