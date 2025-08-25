Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексспікер Мороз назвав політика, який запровадив сіру зарплату для депутатів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ексспікер Мороз назвав політика, який запровадив сіру зарплату для депутатів
За словами Мороза, у 2004 році, коли створювалась «демократична коаліція», до нього звернувся представник від «Партії регіонів»
фото: скріншот з відео

Ексспікер Мороз розповів про політичний період 2004 року, коли створювалася «демократична коаліція» та розпочалися виплати «сірих зарплат» народним депутатам

Колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що виплати депутатам у конвертах почала Юлія Тимошенко. Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі «Власть vs Влащенко», пише «Главком».

За словами Мороза, у 2004 році, коли створювалась «демократична коаліція», до нього звернувся представник від «Партії регіонів» та запропонував доплачувати соціалістам по $10 тис. щомісяця. Мороз стверджує, що він відмовився від цієї пропозиції.

«Я це раніше бачив, що ця робота вже ведеться. Значить, заходить представник від «Партії Регіонів» я прізвище вже й забув, але він був «фінансовим, нібито, кошиком» у Януковича каже, «слухайте ми ж своїм доплачуємо, так давайте ми і вашим доплачуватимемо по $10 тис. в місяць». Я кажу, ви шо? За що ми то будемо доплачувати? Вони отримують заробітну плату. Доволі високу, як на той час. А завтра що я їм скажу, якщо вони будуть одержувати такі гроші, їм треба пояснити за що? Це зовсім інше. Ну він пішов, на другий день знову приходить. «Ми, каже, так оце порадилися з Віктором Федоровичем, ми в два рази більше будем». Я засміявся, кажу та не гроші потрібні, а робити треба те, що у Верховній Раді необхідно», – розповів ексспікер.

Він заявив, що після його відмови деякі депутати з його фракції перейшли на бік Тимошенко. «Юля заплатила, собі забрала. Бо нема чого казати», – зазначив Мороз, додавши, що, на його думку, ця практика «почалася з із «Батьківщини».

«Так, при ній  почали доплати у фракції. Доплати, чи я не знаю як, бо це темна сторона справи тому в будьякому разі я можу сказати, що у фракції «Соціалістів» грошей ніхто не одержав.  Я думаю, що і почалося з із Батьківщини, а потім, а потім..», – підсумував Олександр Мороз.

Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що живе по сусідству з експрезидентом Леонідом Кучмою. Наразі другий президент України не з'являється вдома, оскільки перебуває за кордоном. Подробицями Олександр Мороз поділився на YouTube-каналі «Власть vs Влащенко», розповідає «Главком». 

На території садиби самого Леоніда Кучми не видно. Там працюють наймані працівники. «Там кілька «рабів» ходять весь час, працюють на його території. Він там не з'являється», – зазначив Олександр Мороз.

За словами ексспікера Верховної Ради, одного разу Леоніда Кучму сфотографували з палицями для скандинавської ходьби. 

До слова, колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз розповів про своє бачення «касетного скандалу», який розпочався у 2000 році, та назвав ім'я політика, який, на його переконання, сприяв «заминання» справи. 

За словами Мороза, саме з оприлюднення плівок Мельниченка розпочалася акція «Україна без Кучми» та перший Майдан. Він підкреслив, що якби суд своєчасно дав відповідь на цей злочин, держава була б інакшою. Колишній спікер також відкинув версію про те, що касетний скандал був спецоперацією іноземних спецслужб.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко Верховна Рада депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент обіцяє: дуже скоро половина зброя, яку використовують Сили оборони, буде українського виробництва. На фото українська крилата ракета «Фламінго»
Закони, на яких тримається оборонка. Розмова з депутатом про зміни, які готує парламент
19 серпня, 11:20
Прощання з нардепом розпочалося у храмі Святої Софії-Премудрості Божої
Львів прощається з нардепом Рущишиним, який загинув у ДТП (фото)
28 липня, 13:37
«У депутатів не буде виходу». Радник Банкової, пояснив, чому закон про посилення НАБУ буде проголосовано
«У депутатів не буде виходу». Радник Банкової, пояснив, чому закон про посилення НАБУ буде проголосовано
27 липня, 10:11
У Верховній Раді України сталася бійка між депутатами фракції «Слуга народу»
«Слуги» Неклюдов і Касай побилися під час засідання Ради (відео)
31 липня, 13:02
Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка
НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
2 серпня, 17:20
Народний депутат України Олексій Кузнєцов
Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
2 серпня, 18:50
Депутати вважають, що справи про незаконне збагачення і недекларування майна мають ознаки надуманості, – зауважив глава НАБУ Семен Кривонос
Директор НАБУ розповів, що найбільше обурює нардепів у роботі антикорупційних органів
8 серпня, 12:52
Виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
21 серпня, 13:45
Тимошенко та Путін ненавиділи один одного, стверджує Чепинога
«У неї свої таргани в голові, але...». Колишній соратник розкрив ставлення Тимошенко до Путіна
23 серпня, 18:50

Політика

Ексспікер Мороз назвав політика, який запровадив сіру зарплату для депутатів
Ексспікер Мороз назвав політика, який запровадив сіру зарплату для депутатів
Господарський кодекс втратить чинність 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи
Господарський кодекс втратить чинність 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи
Свириденко підтвердила, що її брат мешкає за кордоном
Свириденко підтвердила, що її брат мешкає за кордоном
Зеленський обговорив із Келлогом, як змусити росіян до переговорів
Зеленський обговорив із Келлогом, як змусити росіян до переговорів
Зеленський призначив посла України в Ісландії
Зеленський призначив посла України в Ісландії
Криптовалюта – нова схема: НАЗК повідомило, як посадовці приховують статки
Криптовалюта – нова схема: НАЗК повідомило, як посадовці приховують статки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
26K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
7980
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6184
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3865
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua