Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія

Після загибелі Андрія Парубія у Верховній Раді його місце має обійняти Тетяна Чорновол – згідно з виборчим списком

Після трагічної загибелі народного депутата Андрія Парубія, який був застрелений 30 серпня у Львові, згідно з чинним виборчим законодавством його місце у Верховній Раді має обійняти наступний кандидат у виборчому списку політичної партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Як випливає з офіційного списку Центральної виборчої комісії у виборчому списку політичної партії «Європейська солідарність», наступною за Андрієм Парубієм у списку є Тетяна Чорновол – відома журналістка, активістка та колишня народна депутатка. Наразі Чорновол діюча військовослужбовиця, з 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім.

скріншот

Центральна виборча комісія має ухвалити офіційне рішення про визнання Тетяни Чорновол обраною народним депутатом. Відповідне рішення має бути ухвалене після завершення усіх формальних процедур, передбачених законодавством України.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році Тетяну Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання. Тоді вона пройшла за списками партії «Народний фронт» під №2 у виборчому списку. Що цікаво: Андрій Парубій теж обрався нардепом VIII скликання від «Народного фронту» (№4 у виборчому списку партії).

Чорновол Тетяна Миколаївна: народилася 4 червня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України 8 скликання, безпартійнa, проживає в селі Гора Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».