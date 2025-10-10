Головна Країна Політика
Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ випустила по українській енергетиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок ударів є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Одеській областях

Уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, на багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. «Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина», – написав він.

Зеленський наголосив, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

«Усі необхідні служби працюють над відновленням. Де потрібно, діють рятувальники. Отримую регулярні доповіді від міністра розвитку громад Олексія Кулеби, Міненергетики – Світлани Гринчук, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, керівників на місцях. Потрібна максимальна ефективність посадовців на всіх рівнях», – каже президент.

Глава держави зазначив, що енергетична інфраструктура – це головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. «Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, «сімки» – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

