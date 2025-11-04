Головна Одеса Новини
Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
Унаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання
фото: Telegram/Олег Кіпер

Росіяни атакували Одеську область безпілотниками

У ніч проти 4 листопада Одеська область пережила дві хвилі масованих ударів російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами чиновника, попри активну роботу ППО, яка знищила більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. «Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання», – каже він.

Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини фото 1
Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини фото 2
Наслідки атаки по Одеській області
Наслідки атаки по Одеській області
фото: Telegram/Олег Кіпер

Кіпер наголосив, що внаслідок ударів загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання теж немає.

Нагадаємо, 4 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

