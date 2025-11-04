Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Росіяни атакували Одеську область безпілотниками

У ніч проти 4 листопада Одеська область пережила дві хвилі масованих ударів російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами чиновника, попри активну роботу ППО, яка знищила більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. «Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання», – каже він.

Наслідки атаки по Одеській області фото: Telegram/Олег Кіпер

Кіпер наголосив, що внаслідок ударів загиблих і постраждалих немає. Відключень електропостачання теж немає.

Нагадаємо, 4 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.