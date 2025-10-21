Мінкульт отримав очільницю

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в Рогатині Івано-Франківської області

У вівторок, 21 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

«За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.

Що відомо про Тетяну Бережну

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в місті Рогатин Івано-Франківської області. Вона здобула освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де отримала ступені бакалавра права та магістра правознавства.

Проходила стажування в парламенті Канади, навчалася в Українській школі політичних студій при Аспен Інституті Київ, у Київській школі економіки, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE). Крім того, завершила програму Школи стратегічного архітектора при Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS).

Понад десять років Тетяна Бережна працювала у сфері адвокатури.

У 2022 році Бережна стала заступницею тодішньої міністерки економіки Юлії Свириденко. У міністерстві вона відповідала за політику у сфері праці та зайнятості, реформування трудових відносин, створення робочих місць і інтеграцію ветеранів у ринок праці.

У липні 2025 року Бережна обійняла посаду т. в. о. міністерки культури. Цьогоріч вона також відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на Всесвітній виставці 2025 року (EXPO-2025) в Осаці, Японія.

Напередодні у середу, 15 жовтня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну Тетяну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури.

Зауважимо, у липні уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення було, аби розблокувати роботу міністерства.