Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мінкульт отримав очільницю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мінкульт отримав очільницю
Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в Рогатині Івано-Франківської області
фото: Femida.ua

Понад десять років Тетяна Бережна працювала у сфері адвокатури

У вівторок, 21 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

«За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.

Що відомо про Тетяну Бережну

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в місті Рогатин Івано-Франківської області. Вона здобула освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де отримала ступені бакалавра права та магістра правознавства.

Проходила стажування в парламенті Канади, навчалася в Українській школі політичних студій при Аспен Інституті Київ, у Київській школі економіки, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE). Крім того, завершила програму Школи стратегічного архітектора при Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS).

Понад десять років Тетяна Бережна працювала у сфері адвокатури.

У 2022 році Бережна стала заступницею тодішньої міністерки економіки Юлії Свириденко. У міністерстві вона відповідала за політику у сфері праці та зайнятості, реформування трудових відносин, створення робочих місць і інтеграцію ветеранів у ринок праці.

У липні 2025 року Бережна обійняла посаду т. в. о. міністерки культури. Цьогоріч вона також відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на Всесвітній виставці 2025 року (EXPO-2025) в Осаці, Японія.

Напередодні у середу, 15 жовтня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну Тетяну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури.

Зауважимо, у липні уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення було, аби розблокувати роботу міністерства. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Мінкульт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами голови парламенту, Цивільний кодекс має стати сучасною «Конституцією приватного права»
Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі
22 вересня, 09:35
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
29 вересня, 18:35
Стефанчук жартома запропонував висунути Тищенка на Нобелівську премію
Стефанчук висміяв Тищенка під час засідання Ради (відео)
8 жовтня, 15:04
Згідно із документом, Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом головкома ЗСУ
Рада підтримала законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
9 жовтня, 11:46
Депутати розглянуть проєкт державного бюджету наступного тижня
Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026: перелік змін
17 жовтня, 18:25
Окрему увагу було приділено питанню використання заморожених російських активів
Стефанчук у Лондоні закликав лібералів передати Україні £2,5 млрд від продажу «Челсі»
18 жовтня, 14:34
Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросте до 50 тис. грн
50 тис. грн за народження дитини. Парламентський комітет рекомендував ухвалити законопроєкт
Сьогодні, 10:09
Підласа запевнила, що виплати військовим будуть здійснюватися своєчасно
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим
2 жовтня, 13:52
У викраденій сумці обранця лежало 29 тис. грн готівкою
Нардепа-мільйонера пограбували біля супермаркета Novus
13 жовтня, 23:03

Політика

Мінкульт отримав очільницю
Мінкульт отримав очільницю
Зеленський назвав відправну точку для переговорів
Зеленський назвав відправну точку для переговорів
Рада припинила повноваження депутатки Анни Колісник
Рада припинила повноваження депутатки Анни Колісник
Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації
Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації
Соратниця Путіна визнала, що вкрала українського хлопчика і зробила його «росіянином»
Соратниця Путіна визнала, що вкрала українського хлопчика і зробила його «росіянином»
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua