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    Нові деталі смерті нардепа Полякова: у організмі померлого знайшли ще одну речовину

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    Димедрол, який виявила експертиза, посилює дію метадону - Нові деталі смерті нардепа Полякова: у організмі померлого знайшли ще одну речовину
    Димедрол, який виявила експертиза, посилює дію метадону
    Фото з відкритих джерел

    Поляков був під дією суміші – так званого «вуличного метадону»

    Міністерство внутрішніх справ України провело нову експертизу у справі смерті народного депутата Антона Полякова. В організмі нардепа знайшли метадон та димедрол. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі «Громадського».

    «Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон із домішкою димедролу, так званий «вуличний метадон». Димедрол посилює дію наркотичної речовини», – сказав представник МВС.

    Єнін наголосив, що ця суміш була здобута не в аптеці. Однак, як зазначив представник МВС, міністерство не коментує, як ці речовини потрапили в організм Полякова.

    «На сьогодні провадження триває. Ми не розставили крапки над «і». Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова», – резюмував він.

    Раніше повідомлялося, що поліція виявила в особистих речах загиблого нардепа Антона Полякова готівку в розмірі 10 тис. гривень та $800. Також були знайдені два катетера з невідомою речовиною.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

    За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.

    Згодом водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира.

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    Теги: Антон Поляков
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    Нові деталі смерті нардепа Полякова: у організмі померлого знайшли ще одну речовину