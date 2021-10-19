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    Смерть депутата Полякова. Монобільшість вимагає звіту правоохоронців

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    Гетманцев: &laquo;Люди, які вживали з Поляковим спиртне, повинні були надати допомогу. Це вже стаття Кримінального кодексу&raquo; - Смерть депутата Полякова. Монобільшість вимагає звіту правоохоронців
    Гетманцев: «Люди, які вживали з Поляковим спиртне, повинні були надати допомогу. Це вже стаття Кримінального кодексу»
    фото: glavcom.ua

    Нардеп Гетманцев вважає, що правоохоронці мали б пояснити поведінку людей, які вживали спиртне разом з Поляковим

    Правоохоронні органи мають пояснити поведінку людей, які кинули напризволяще народного депутата Антона Полякова у стані, коли він потребував допомоги. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Допускаю, що в його крові був метадон, який сам по собі не може призвести до катастрофи, а ось у поєднанні з алкоголем (прочитайте відкриті джерела), це смертельно. Моє особисте питання до цієї всієї ситуації: чому людину в такому стані залишили безпорадною? Його возили в машині, пересадили в таксі та відправили помирати. Тоді коли люди, які вживали з ним спиртне, повинні були надати допомогу. Це вже стаття Кримінального кодексу, і я вважаю, що правоохоронні органи повинні це відпрацювати», – зазначив Гетманцев.

    Після смерті свого колеги багато «слуг» почали турбуватися про своє життя і дбати про додаткові заходи безпеки, утім пан Гетманцев жодної небезпеки не відчуває. «Нічого не відчуваю. Я категорично проти використовувати будь-яку смерть у політичних цілях», – уточнив політик.

    Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

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    Теги: таксі смерть Данило Гетманцев Антон Поляков
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    Смерть депутата Полякова. Монобільшість вимагає звіту правоохоронців