Смерть депутата Полякова. Монобільшість вимагає звіту правоохоронців

Гетманцев: «Люди, які вживали з Поляковим спиртне, повинні були надати допомогу. Це вже стаття Кримінального кодексу»

Нардеп Гетманцев вважає, що правоохоронці мали б пояснити поведінку людей, які вживали спиртне разом з Поляковим

Правоохоронні органи мають пояснити поведінку людей, які кинули напризволяще народного депутата Антона Полякова у стані, коли він потребував допомоги. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Допускаю, що в його крові був метадон, який сам по собі не може призвести до катастрофи, а ось у поєднанні з алкоголем (прочитайте відкриті джерела), це смертельно. Моє особисте питання до цієї всієї ситуації: чому людину в такому стані залишили безпорадною? Його возили в машині, пересадили в таксі та відправили помирати. Тоді коли люди, які вживали з ним спиртне, повинні були надати допомогу. Це вже стаття Кримінального кодексу, і я вважаю, що правоохоронні органи повинні це відпрацювати», – зазначив Гетманцев.

Після смерті свого колеги багато «слуг» почали турбуватися про своє життя і дбати про додаткові заходи безпеки, утім пан Гетманцев жодної небезпеки не відчуває. «Нічого не відчуваю. Я категорично проти використовувати будь-яку смерть у політичних цілях», – уточнив політик.

Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.