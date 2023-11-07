Вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Ексміністр запропонував альтернативу

Цього тижня Верховна Рада планує вилучити військовий ПДФО у громад та спрямувати його потреби військових

Ексміністр із питань ЖКГ, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко вважає, що за вилучені кошти з військового ПДФО у місцевих бюджетів уряд мав би розв'язати проблему багатомільярдної заборгованості перед громадами з компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Дрони чи бруківка? Як парламент розкуркулює місцеві бюджети».

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За словами ексміністра, збитки постачальників тепла місцева влада планувала покривати зокрема з військового ПДФО.

Кучеренко вважає, що ще рік тому треба було прийняти постанову уряду, де обмежити можливість використання бюджетних коштів місцевих бюджетів витратами на критичну інфраструктуру, зокрема, водо- та теплопостачання. До слова, така урядова постанова вже приймалася у 2014 році.

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«Не треба казати, що все пропало і дронів немає – це має вигляд спекуляції. Але військовий ПДФО треба було б вирівнювати між тими містами, де він «попер», і тими, де його мало, а не просто в центр забирати», – вважає Кучеренко

Зазначимо, цього тижня Верховна Рада планує прийняти у другому читанні законопроєкт №10037. Ним вносяться зміни до Бюджетного кодексу, шо напряму стосуються місцевого самоврядування. Вони передбачають вилучення військового ПДФО та його централізоване спрямування на закупівлю техніки та власне виробництво зброї. Причому проєкт передбачає вилучення коштів заднім числом – йдеться про 25,8 млрд грн з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року та 93,7 млрд грн за весь наступний рік.

Військовий ПДФО, який планується стовідсотково вилучати з місцевих бюджетів, Кабмін цим законопроєктом пропонує розподіляти наступним чином. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року спрямовувати його в пропорції 50% на 50% Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на забезпечення армії дронами і Міноборони на закупівлю артилерійських систем – по 13 млрд грн. А з наступного року 45% віддавати Держспецзв’язку на дрони, 45% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (по понад 43 млрд грн) і 10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд). Пункт щодо залишення частини податку на місцях для матеріально-технічного забезпечення військових частин був внесений та врахований вже в процесі розгляду законопроєкту.

У Міністерстві фінансів заспокоюють: місцеві бюджети не залишаться недофінансованими і буде створений ряд компенсаторів для вирівнювання бюджетних диспропорцій. Так, ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься за рахунок надходження ПДФО (орієнтовно 237 млрд грн), базової дотації (21,1 млрд грн) та додаткової дотації (33,4 млрд грн). Мінфін звертає увагу, що загальна сума складає понад 290 млрд грн і цей ресурс на 75 млрд грн більше, ніж в довоєнному 2021 році, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був не таким значним.

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«Невійськовий» ПДФО лишається в громадах в обсязі 64%, також вони будуть дотягуватися до рівня доходів 2021 року дотаціями, при цьому для всіх громад скасовується реверс (вилучення з місцевих бюджетів певних коштів з подальшим їхнім перерозподілом серед менш спроможних громад).

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроєкт про вилучення з місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військових та правоохоронців. Нардепка Ірина Геращенко зазначила, що у період дії воєнного стану всі доходи від ПДФО з зарплат військових планували спрямувати до спецфонду держбюджету, де влада безконтрольно їх витрачатиме.

Раніше повідомлялося, що Рада планувала змінити редакцію законопроєкту № 10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу.