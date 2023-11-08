Міністр спорту Гутцайт подав у відставку

До Ради надійшла заява Гутцайта про відставку

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. Її буде розглянуто у Верховній Раді. Про це написав спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

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«До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку», – заявив посадовець.

Заява Гутцайта про відставку фото: Руслан Стефанчук / Facebook

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто найближчим часом.

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Нагадаємо, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував на цьому тижні відставку одного з міністрів. Натомість народний депутат Ярослав Железняк заявив, що йдеться про очільника Міністерства молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Раніше повідомлялося, що «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

За даними ЗМІ, новим очільником Міністерства молоді та спорту України, ймовірно, стане нинішній начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.