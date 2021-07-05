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    Рудик не змогла відповісти на питання, чи є у неї паспорт США

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    Лідерка партії &laquo;Голос&raquo; Кіра Рудик&nbsp;тричі не відповіла на питання про те, чи є у неї паспорт США - Рудик не змогла відповісти на питання, чи є у неї паспорт США
    Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик тричі не відповіла на питання про те, чи є у неї паспорт США
    Фото з відкритих джерел

    Народилася в Україні і є українкою, ухильно відповіла Рудик

    Глава партії «Голос» Кіра Рудик, яку хочуть виключити з партії, тричі не відповіла на питання журналістів про те, чи є у неї паспорт США. Про це вона сказала в ефірі «Україна 24».

    Під час прямого ефіру ведуча Наталя Влащенко згадала, що в деяких ЗМІ Рудик називають володаркою американського паспорта і попросила уточнити, чи це так.

    «Я народилася в Україні і є українкою», – ухильно сказала Рудик.

    Однак журналістка продовжувала наполягати і уточнила, що запитує саме про громадянство.

    «Я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була», – знову сказала лідер «Голосу».

    Після цього Влащенко прямо запитала, чи є у Рудик американське громадянство.

    «Я ще раз повторюю: я народилася в Україні і є українкою», – знову ухильно відповіла політик.

    Раніше депутатка Олександра Устінова заявила, що лідерка «Голосу» намагається одноособово контролювати фінансування політсили.

    Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

    Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

    Також Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

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    Теги: США паспорт партії фінансування громадянство Кіра Рудик
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    Рудик не змогла відповісти на питання, чи є у неї паспорт США