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Регламентний комітет Ради підтримав звільнення Шуфрича

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Регламентний комітет Ради підтримав звільнення Шуфрича
Народному депутату України Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді
Фото: Новини.LIVE

Тимчасово очолювати комітет буде нардеп від «Слуга народу» Євгеній Брагар

Сьогодні, 20 вересня, регламентний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію зняти скандального нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Проте він залишиться членом комітету. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За словами парламентаря, Комітет з питань регламенту розглянув постанову про відкликання Шуфрича з голови Комітету зі свободи слова і схвалив відповідне рішення.

Згідно з рішенням, Шуфрич залишиться членом Комітету зі свободи слова, оскільки для існування самого комітету потрібно щонайменше троє осіб. Тимчасово очолювати комітет буде нардеп від «Слуга народу» Євгеній Брагар.

Нагадаємо, голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця пропонують відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету.

Також повідомлялося, що Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Однак ліквідація самого Комітету не передбачається.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

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Теги: Верховна Рада Євгеній Брагар Ярослав Железняк Нестор Шуфрич

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