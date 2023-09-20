Регламентний комітет Ради підтримав звільнення Шуфрича

Тимчасово очолювати комітет буде нардеп від «Слуга народу» Євгеній Брагар

Сьогодні, 20 вересня, регламентний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію зняти скандального нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Проте він залишиться членом комітету. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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За словами парламентаря, Комітет з питань регламенту розглянув постанову про відкликання Шуфрича з голови Комітету зі свободи слова і схвалив відповідне рішення.

Згідно з рішенням, Шуфрич залишиться членом Комітету зі свободи слова, оскільки для існування самого комітету потрібно щонайменше троє осіб. Тимчасово очолювати комітет буде нардеп від «Слуга народу» Євгеній Брагар.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця пропонують відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету.

Також повідомлялося, що Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Однак ліквідація самого Комітету не передбачається.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.