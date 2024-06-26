Постраждали діти: РФ обстріляла Харків та область КАБами

Було завдано авіаудар по Дергачівській громаді

Кількість постраждалих в результаті удару зросла до дев'яти осіб

Сьогодні у день, 26 червня, російські загарбники завдали ударів по місту Харків та прилеглих населених пунктах.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За даними Синєгубова, росіяни атакували Харків та район.

Пізніше Задоренко уточнив, що було завдано авіаудар по Дергачівській громаді. За його даними, росіяни завдали ударів по житловому сектору.

Станом на 15:55 внаслідок ударів є п'ятеро постраждалих – літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

Оновлено о 16:05 – кількість постраждалих в результаті удару зросла до семи осіб. Інша інформація уточнюється.

Як повідомив Синєгубов, станом на 16:20 відомо вже про 9 поранених.

Також мер міста Ігор Терехов зазначив, що у Харкові пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, раніш Синєгубов повідомив, що російські загарбники атакують Харків модифікованими боєприпасами, використовуючи місто як плацдарм для своїх тренувань.

Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.