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Україна скликає Радбез ООН через російську атаку по «Охматдиту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна скликає Радбез ООН через російську атаку по «Охматдиту»
Окупанти пошкодили лікарню «Охматдит» у Києві
фото: Telegram/МВС

На цей час вже відомо про 27 загиблих та 100 поранених внаслідок ранкової масованої атаки по Україні

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

Президент наголосив, що Україна «безперечно відповість нелюдям з Росії» та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.

«Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар», – сказав Зеленський.

Він додав, що Росію можна лише примусити до миру.

Дональд Туск додав, що «немає таких слів чи політичних декларацій», які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.

Раніше у Варшаві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском.

Зокрема, у черговій цинічній заяві, покликаній виправдати воєнні злочини, російський політик, ексдепутат Державної думи Сергій Марков фактично визнав, що російські війська навмисно завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві. Марков, який є довіреною особою президента країни-агресорки Володимира Путіна, стверджує, що в будівлі нібито був штаб українських військових.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 66 людей.

7 фото
На весь екран
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

До слова, вранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.

Зокрема, на цю мить вже відомо про 27 загиблих та 100 поранених внаслідок ранкової масованої атаки.

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: росія війна Володимир Зеленський Радбез ООН президент

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