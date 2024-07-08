Удар по дитячій лікарні. Міноборони РФ назвало реакцію українців «істерикою»

Росіяни цинічно прокоментували удар по «Охмадиту»

Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

У черговій цинічній заяві, покликаній виправдати воєнні злочини, ексдепутат Державної думи Сергій Марков фактично визнав, що російські війська навмисно завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві. Він стверджує, що в будівлі нібито був штаб українських військових.

Українська сторона надала докази обстрілу, зокрема фотографії та відеоматеріали руйнувань лікарні, а також свідчення очевидців.

Обстріл дитячої онкологічної лікарні викликав широкий резонанс та засудження з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем».

Також повідомлялося, сьогодні, 8 липня, Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, понівечене СТО. У місті також є поранені.