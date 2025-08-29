Головна Країна Політика
«Рашизм» офіційно визнано ідеологією: Зеленський підписав закон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У законодавстві вперше офіційно закріплюється термін «рашизм»
фото: Офіс президента

Документ окреслює ключові принципи та завдання державної політики у сфері національної пам’яті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт закону №13273.

Документ окреслює ключові принципи та завдання державної політики у сфері національної пам’яті та визначає правовий статус Українського інституту національної пам’яті.

У законодавстві вперше офіційно закріплюється термін «рашизм» як гібридна тоталітарна ідеологія, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, комуністичних і нацистських практик.

Також передбачено порядок перейменування вулиць і установ, надання нагородам УНР та УГВР статусу державних відзнак, а питання збереження національної пам’яті, державної мови та культурної спадщини визначено як складову національної безпеки.

Нагадаємо, 29 серпня вшановують пам'ять захисників України. Ця пам'ятна дата була встановлена у 2019 році на знак вшанування героїзму військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. Дату обрано не випадково: саме 29 серпня 2014 року відбувся один із найбільш трагічних епізодів війни – вихід українських підрозділів з оточення під Іловайськом.

