Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
Зеленський: Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський і Стармер обговорили досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час яких подякував за підтримку та обговорив бачення подальших кроків для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, вони зі Стармером однаково бачать «необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого».

Український президент наголосив на потребі «чітких кроків» та «максимуму нашої з партнерами координації», щоб закінчити війну. Він також зазначив, що цінує налаштованість Великої Британії, Сполучених Штатів та всіх партнерів на припинення бойових дій.

«Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати», – додав Зеленський.

Лідери також узгодили наступні контакти для продовження діалогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що головною помилкою Путіна було недооцінювання українського народу. 

