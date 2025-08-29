Головна Країна Політика
Зеленський назвав напрямок фронту, де росіяни готують наступ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Зеленський: Покровський напрямок – найсерйозніший сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти готують наступальні дії на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг президента.

«Ситуація, що стосується фронту, у нас більш-менш нормальна, контрольована. Покровський напрямок – найсерйозніший сьогодні. Накопичення, концентрація ворога там є до 100 тис., це те, що є на ранок. Вони готують у будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо», – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що на Харківщині та Донеччині тривають активні бойові дії. Він додав, що поблизу Куп'янська проводяться достатньо успішні пошукові дії, де знищено 30 ДРГ ворога, виявлені Силами оборони.

«Запоріжжя – змін немає. В принципі там небезпечно через те, що вони накопичують свої десантні сили і це угруповання у них достатньо велике», – підкреслив президент.

Водночас, за словами Зеленського, ситуація на Дніпропетровщині контрольована.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили Новомихайлівку на Донеччині. Успішну наступальну операцію провели силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Теги: Володимир Зеленський війна фронт Донеччина

