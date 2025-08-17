Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа: заява

Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що приєднається до зустрічі президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбудеться 18 серпня у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн.

У своєму дописі Урсула фон дер Ляєн зазначила, що спочатку проведе зустріч із Володимиром Зеленським у Брюсселі.

«Сьогодні вдень я вітатиму Володимира Зеленського у Брюсселі. Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих до відеоконференцій. На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі», – йдеться у повідомленні.

Раніше видання Politico повідомляло, що разом із Зеленським до Вашингтона може прибути президент Фінляндії Александр Стубб, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Передбачається, що президент Фінляндії супроводжуватиме Зеленського на переговорах, щоб допомогти запобігти будь-яким конфліктам. Його присутність також може переконати американського президента включити Європу до будь-яких подальших переговорів щодо врегулювання війни.

За даними джерел, також до США може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який раніше вибудував тісні стосунки з Трампом.

Раніше, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками тривалої розмови між лідерами український президент прийняв запрошення та повідомив, що планує обговорити всі деталі «по завершенню вбивств, по завершенню війни» саме під час зустрічі у Білому домі.

Нагадаємо, розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час спілкування президент Трамп поінформував українську сторону про основні пункти своєї зустрічі.

Як відомо, президент України провів тривалу та змістовну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали понад півтори години, з яких приблизно годину лідери спілкувалися тет-а-тет, а решту часу – за участі європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Україна підтверджує готовність працювати максимально продуктивно задля миру. Президент Трамп поінформував українського лідера про свою зустріч із російським керівником, розповівши про основні пункти розмови. Зазначається, що «сила Америки впливає на розвиток ситуації».