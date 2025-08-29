29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

29 серпня – день, насичений як релігійними, так і світськими подіями

Сьогодні відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а в Україні – День пам'яті захисників. Водночас віряни вшановують Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 серпня 2025 року.

Зміст

День пам'яті захисників України

Ця пам'ятна дата була встановлена у 2019 році на знак вшанування героїзму військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. Дату обрано не випадково: саме 29 серпня 2014 року відбувся один із найбільш трагічних епізодів війни – вихід українських підрозділів з оточення під Іловайськом.

Символом цього дня є соняшник, оскільки саме в полях соняшників, що дозрівали, багато українських воїнів віддали своє життя. Цей день є нагадуванням про високу ціну, яку Україна платить за свою незалежність.

Міжнародні свята

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня світ відзначає Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, встановлений Організацією Об'єднаних Націй у 2009 році. Ця дата обрана на згадку про закриття Семипалатинського ядерного полігону в Казахстані, одного з найбільших у світі.

Головна мета свята – підвищити обізнаність про руйнівні наслідки, які спричинили ядерні випробування для людства та довкілля, а також закликати до повного припинення будь-яких подібних випробувань. Це свято є важливим кроком до побудови світу без ядерної зброї.

Релігійні свята та їхня історія

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

Для вірян 29 серпня – це день пам'яті мученицької смерті Івана Хрестителя. За біблійним переказом, він був обезголовлений за наказом царя Ірода. Це свято є днем глибокої скорботи, а не святкування.

За традицією, у цей день віряни дотримуються суворого посту. Заборонено їсти м'ясо, молочні продукти, рибу та яйця. Також існують народні заборони на використання ножа (як нагадування про страту пророка) та на вживання круглих продуктів (наприклад, капусти чи кавуна), що нагадують форму голови.

Народні вірування та прикмети

Народна назва дня за старим стилем – Головосік. За прикметами, цього дня не можна працювати на городі та використовувати колючо-ріжучі предмети.

Якщо на Усікновення йде дощ, осінь буде теплою.

Зранку холодно, а вдень сонячно – чекайте теплої осені.

Журавлі летять на південь – до ранньої зими.

На Головосіка часто буває гроза.

Якщо з самого ранку стоїть туман – на добрий врожай.

Історичні події

1535 – війська Великого князівства Литовського та Руського звільнили від Московської окупації місто Стародуб.

1561 – у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців – Пересопницького Євангелія.

1619 – Відбулась «Кам'янка Струмилова». Перша відома в історії постановка українських інтерлюдій.

1698 – Петро I заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг.

1883 – в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту.

1929 – німецький дирижабль «Граф Цепелін» завершив першу навколосвітню подорож.

1944 – розпочалося Словацьке національне повстання проти нацистів.

1946 – в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія.

1949 – СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР).

1965 – У Львові відбулися збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких взяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР.

1992 – Відбулося перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у Храмі Святого Юра у Львові.

1999 – у Донецьку відкрито прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці.

2014 – розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Іменини

Цього дня іменини святкують: Олександр, Дмитро, Ілля, Іван, Степан.